Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:1
Матч завершен
Факел
Воронеж
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
26 сент. 1997, 23:00 МСК
26.09.1997, 23:00 МСК
пятница
Составы