Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
2 мая 2008, 16:30 МСК
2.05.2008, 16:30 МСК
пятница
Алексей Ковалев
Алексей Ковалев
Главный Судья
Составы