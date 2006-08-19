Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:2
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 16 тур

РПЛ,

16 тур

Россия
18 авг. 2006, 23:00 МСК
18.08.2006, 23:00 МСК
пятница
Составы