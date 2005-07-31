Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
31 июля 2005, 17:00 МСК
31.07.2005, 17:00 МСК
воскресенье
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы