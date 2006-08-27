Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
26 авг. 2006, 23:00 МСК
26.08.2006, 23:00 МСК
суббота
Составы