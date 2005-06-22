Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
22 июня 2005, 17:30 МСК
22.06.2005, 17:30 МСК
среда
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы