Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
13 авг. 2004, 23:00 МСК
13.08.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы