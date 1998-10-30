Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:2
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
30 окт. 1998, -:- МСК
30.10.1998, -:- МСК
пятница
Составы