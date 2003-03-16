Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:1
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
16 марта 2003, -:- МСК
16.03.2003, -:- МСК
воскресенье
Составы