Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
17 апр. 1998, 23:00 МСК
17.04.1998, 23:00 МСК
пятница
Составы