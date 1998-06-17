Матч завершен
Шинник
Ярославль
3:1
Матч завершен
Балтика
Калининград
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
16 июня 1998, 23:00 МСК
16.06.1998, 23:00 МСК
вторник
Составы