Матч завершен
Шинник
Ярославль
4:0
Матч завершен
Балтика
Калининград
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
29 авг. 1997, 23:00 МСК
29.08.1997, 23:00 МСК
пятница
Составы