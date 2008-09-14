Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:2
Матч завершен
Амкар
Пермь
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
14 сент. 2008, 16:30 МСК
14.09.2008, 16:30 МСК
воскресенье
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы