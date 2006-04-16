Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:0
Матч завершен
Амкар
Пермь
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
15 апр. 2006, 23:00 МСК
15.04.2006, 23:00 МСК
суббота
Составы