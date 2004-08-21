Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:1
Матч завершен
Амкар
Пермь
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
20 авг. 2004, 23:00 МСК
20.08.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы