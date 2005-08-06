Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:0
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
5 авг. 2005, 23:00 МСК
5.08.2005, 23:00 МСК
пятница
Составы