Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:1
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
15 апр. 2005, 23:00 МСК
15.04.2005, 23:00 МСК
пятница
Составы