Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:1
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
8 нояб. 2008, 17:30 МСК
8.11.2008, 17:30 МСК
суббота
Александр Колобаев
Александр Колобаев
Главный Судья
Составы