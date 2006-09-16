Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:0
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
15 сент. 2006, 23:00 МСК
15.09.2006, 23:00 МСК
пятница
Составы