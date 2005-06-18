Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:0
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
18 июня 2005, 17:00 МСК
18.06.2005, 17:00 МСК
суббота
Александр Колобаев
Александр Колобаев
Главный Судья
Составы