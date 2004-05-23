Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:0
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
22 мая 2004, 23:00 МСК
22.05.2004, 23:00 МСК
суббота
Составы