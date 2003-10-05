Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:0
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
4 окт. 2003, 23:00 МСК
4.10.2003, 23:00 МСК
суббота
Составы