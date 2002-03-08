Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:3
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
8 марта 2002, -:- МСК
8.03.2002, -:- МСК
пятница
Составы