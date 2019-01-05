Шильтигхейм - Дижон: 05 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Шильтигхейм
Шильтигхейм
1:3

Шильтигхейм - Дижон: 05 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Дижон
Дижон
Слити 64
Чан Хун 72
Таварес 90
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
5 янв. 2019, 20:00 МСК
5.01.2019, 20:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Составы

Дижон
мин
-
Амалфитано
Ромен Амалфитано
90
-
Таварес
Жулио Таварес
90'
90'
90
-
Слити
Наим Слити
64'
64'
90
-
Чан Хун
Квон Чан Хун
72'
72'
90

События

Матч окончен 1:3
90'
ГОЛ! 0:3
Жулио Таварес
85'
Желтая карточка
Ромен Амалфитано
72'
ГОЛ! 0:2
Квон Чан Хун
64'
ГОЛ! 0:1
Наим Слити

Прошлые матчи

05.01.2019 05 янв. 2019 сб 20:00
Шильтигхейм
1 : 3
Дижон
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 20:00
Шильтигхейм
1
Дижон
3

Новости

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