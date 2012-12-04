Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Ирландия
Франция
Англия
Кения
Канада
США
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Зальцбург
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Севилья
Севилья
Манушу 50
1:2
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Эберт 2
Гонсалес 12
Примера, 14 тур
Примера,
14 тур
Испания
3 дек. 2012, 23:30 МСК
3.12.2012, 23:30 МСК
понедельник
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
50
0
Кала
Кала
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Сисиньо
Сисиньо
27
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
0
Медель
Гари Медель
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Перотти
Диего Перотти
78
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара
90
Запасные
0
Лопес
Диего Лопес
0
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
0
Коке
Коке
0
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
0
Эрвас
Хави Эрвас
0
Рабельо
Брайан Рабельо
0
Рубио
Алекс Рубио
Вальядолид
мин
0
Эрнандес
Дани Эрнандес
90
0
Руэда
Хесус Руэда
81
0
Рукавина
Антонио Рукавина
90
0
Баленсиага
Микель Баленсиага
90
0
Валиенте
Марк Валиенте
90
0
Эберт
Патрик Эберт
2'
2'
90
0
Перес
Виктор Перес
90
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
12'
12'
90
0
Рубио
Альваро Рубио
74
0
Омар
Омар
84
0
Манушу
Манушу
50'
50'
90
Запасные
0
Хименес
Хайме Хименес
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Серену
Энрике Серену
0
Пенья
Карлос Пенья
0
Састре
Луис Састре
0
Буэно
Альберто Буэно
0
Гуэрра
Хави Гуэрра