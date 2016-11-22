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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Пареха 9
1:3
Матч завершен
Ювентус
Турин
Маркизио 45
Бонуччи 84
Манджукич 90
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
22 нояб. 2016, 22:45 МСК
22.11.2016, 22:45 МСК
вторник
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
1
Серхио Рико
Серхио Рико
90
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
23
Рами
Адиль Рами
90
21
Пареха
Николас Пареха
9'
9'
90
24
Меркадо
Габриэль Меркадо
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
8
Иборра
Висенте Иборра
90
20
Витоло
Витоло
90
3
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
77
22
Васкес
Франко Васкес
90
9
Вьетто
Лусиано Вьетто
45
Запасные
25
Сиригу
Сальваторе Сиригу
6
Карришу
Даниэль Карришу
17
Сарабия
Пабло Сарабия
19
Гансо
Гансо
14
Кийотаке
Хироши Кийотаке
4
Краневиттер
Матиас Краневиттер
12
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
84
33
Эвра
Патрис Эвра
73
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
84'
84'
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
23
Алвес
Дани Алвес
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
45'
45'
90
6
Хедира
Сами Хедира
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90'
90'
90
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
87
Запасные
25
Нето
Нето
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
22
Асамоа
Квадво Асамоа
11
Эрнанес
Эрнанес
27
Стураро
Стефано Стураро
18
Лемина
Марио Лемина
34
Кен
Мойзе Кен