Матч завершен
Севилья
Севилья
Навас 14
1:1
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Кузманович 78
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
4 нояб. 2009, 22:45 МСК
4.11.2009, 22:45 МСК
среда
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Эскюде
Жюльен Эскюде
90
0
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
0
Конко
Абдулай Конко
90
0
Капель
Диего Капель
58
0
Ромарик
Ромарик
62
0
Зокора
Дидье Зокора
90
0
Коне
Аруна Коне
30
0
Навас
Хесус Навас
14'
14'
90
0
Фабиано
Луис Фабиано
90
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Санчес
Серхио Санчес
0
Ренато
Ренато
0
Душер
Альдо Душер
0
Лоло
Лоло
0
Негредо
Альваро Негредо
0
Перотти
Диего Перотти
Штутгарт
мин
0
Леманн
Йенс Леманн
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
0
Булахруз
Халид Булахруз
46
0
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
65
0
Кузманович
Здравко Кузманович
78'
78'
90
0
Глеб
Александр Глеб
90
0
Элсон
Элсон
90
0
Хильберт
Роберто Хильберт
46
0
Погребняк
Павел Погребняк
90
Запасные
0
Штольц
Александер Штольц
0
Маньин
Людовик Маньин
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
0
Руди
Себастьян Руди
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
0
Шибер
Юлиан Шибер