Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Квинси Промес
Александр Кокорин
Алексей Миранчук
Александр Головин
Златан Ибрагимович
Александр Соболев
Неймар Да Силва
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Мальта
Норвегия
Белоруссия
Нидерланды
Англия
США
Косово
Испания
Ирландия
Португалия
Спартак
Ливерпуль
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Бавария
Манчестер Сити
Краснодар
Барселона
Ювентус
Арсенал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Лига Европы
Севилья VS Шленск
Поделиться:
Севилья - Шленск: 22 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Севилья
Севилья
4:1
Первый матч 5:0
Севилья - Шленск: 22 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Шленск
Вроцлав
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
22 авг. 2013, 22:30 МСК
22.08.2013, 22:30 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
16
Навас
Хесус Навас
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
12
Кунде
Жюль Кунде
20
Карлос
Диего Карлос
10
Банега
Эвер Банега
17
Гудель
Неманья Гудель
24
Хордан
Хоан Хордан
19
Де Йонг
Люк Де Йонг
5
Окампос
Лукас Окампос
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
23
Регилон
Серхио Регилон
-
25
Фернандо
Фернандо
-
14
Сусо
Сусо
-
21
Торрес
Оливер Торрес
-
7
Лопеш
Рони Лопеш
-
26
Мена
Хосе Мена
-
36
Родригес
Фелипе Родригес
-
8
Нолито
Нолито
-
22
Васкес
Франко Васкес
-
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
-
События
Матч окончен 4:1
Прошлые матчи
29.08.2013
29 авг. 2013
чт
21:45
Шленск
0 : 5
Севилья
29.08.2013
29 авг. 2013
чт
21:45
Шленск
0
Севилья
5
22.08.2013
22 авг. 2013
чт
22:30
Севилья
4 : 1
Шленск
22.08.2013
22 авг. 2013
чт
22:30
Севилья
4
Шленск
1
Новости
«Севилью» от поражения спас вратарь на последней минуте матча: пошел в чужую штрафную – и забил
#Яссин Буну
21 марта, 09:30
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
Какой спорт посмотреть в новогодние праздники
#Хоккей
28 декабря 2020, 23:30
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
28 декабря 2020, 18:11
В ЛЧ у «Краснодара» каждый раз ошибается новая линия защиты. Но в играх с «Севильей» большие вопросы к подстраховке
#Краснодар
24 ноября 2020, 22:23
#
Новости матча
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
«Барселона» разгромила «Севилью» в ответном полуфинале Кубка Испании
04 марта, 01:31
«Барселона» победила «Севилью». 15 матчей подряд не проигрывают в Примере, выиграли 9 из 10 последних
27 февраля, 21:00
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:09
«Боруссия» Д обыграла «Севилью» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Холанд оформил дубль
18 февраля, 00:52
Холанд стал первым игроком в истории ЛЧ, который забил 18 голов в первых 13 матчах
18 февраля, 00:17
Прогноз на матч «Севилья» – «Боруссия» Д
17 февраля, 12:03
Где смотреть матч «Севилья» – «Боруссия» Д
17 февраля, 11:15