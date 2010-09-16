Севилья - ПСЖ: 16 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Севилья
Севилья
0:1

Севилья - ПСЖ: 16 сентября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лига Европы, 1 тур

Лига Европы,

1 тур
16 сент. 2010, 22:05 МСК
16.09.2010, 22:05 МСК
четверг
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События

Матч окончен 0:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

02.12.2010 02 дек. 2010 чт 21:00
ПСЖ
4 : 2
Севилья
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 21:00
ПСЖ
4
Севилья
2
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
Севилья
0 : 1
ПСЖ
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
Севилья
0
ПСЖ
1

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