Севилья - Осасуна: 31 октября 2021 смотреть онлайн

Севилья
Севилья
-:-

Севилья - Осасуна: 31 октября 2021 смотреть онлайн

Осасуна
Памплона
Примера, 12 тур

Примера,

12 тур

Испания
31 окт. 2021, -:- МСК
31.10.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее

Прошлые матчи

22.02.2021 22 февр. 2021 пн 23:00
Осасуна
0 : 2
Севилья
22.02.2021 22 февр. 2021 пн 23:00
Осасуна
0
Севилья
2
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 20:30
Севилья
1 : 0
Осасуна
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 20:30
Севилья
1
Осасуна
0
01.03.2020 01 марта 2020 вс 14:00
Севилья
3 : 2
Осасуна
01.03.2020 01 марта 2020 вс 14:00
Севилья
3
Осасуна
2
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 23:00
Осасуна
1 : 1
Севилья
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 23:00
Осасуна
1
Севилья
1
20.05.2017 20 мая 2017 сб 22:00
Севилья
5 : 0
Осасуна
20.05.2017 20 мая 2017 сб 22:00
Севилья
5
Осасуна
0
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 14:00
Осасуна
3 : 4
Севилья
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 14:00
Осасуна
3
Севилья
4
23.03.2014 23 марта 2014 вс 14:00
Осасуна
1 : 2
Севилья
23.03.2014 23 марта 2014 вс 14:00
Осасуна
1
Севилья
2
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 14:00
Севилья
2 : 1
Осасуна
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 14:00
Севилья
2
Осасуна
1
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
Осасуна
2 : 1
Севилья
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
Осасуна
2
Севилья
1
06.01.2013 06 янв. 2013 вс -:-
Севилья
1 : 0
Осасуна
06.01.2013 06 янв. 2013 вс -:-
Севилья
1
Осасуна
0
19.02.2012 19 февр. 2012 вс -:-
Севилья
2 : 0
Осасуна
19.02.2012 19 февр. 2012 вс -:-
Севилья
2
Осасуна
0
20.09.2011 20 сент. 2011 вт 21:00
Осасуна
0 : 0
Севилья
20.09.2011 20 сент. 2011 вт 21:00
Осасуна
0
Севилья
0
11.05.2011 11 мая 2011 ср 22:55
Осасуна
3 : 2
Севилья
11.05.2011 11 мая 2011 ср 22:55
Осасуна
3
Севилья
2
02.01.2011 02 янв. 2011 вс 22:00
Севилья
1 : 0
Осасуна
02.01.2011 02 янв. 2011 вс 22:00
Севилья
1
Осасуна
0
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 21:00
Севилья
1 : 0
Осасуна
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 21:00
Севилья
1
Осасуна
0
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 21:00
Осасуна
0 : 2
Севилья
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 21:00
Осасуна
0
Севилья
2
16.05.2009 16 мая 2009 сб 21:00
Осасуна
0 : 0
Севилья
16.05.2009 16 мая 2009 сб 21:00
Осасуна
0
Севилья
0
04.01.2009 04 янв. 2009 вс 21:00
Севилья
1 : 1
Осасуна
04.01.2009 04 янв. 2009 вс 21:00
Севилья
1
Осасуна
1
26.01.2008 26 янв. 2008 сб 23:55
Севилья
2 : 1
Осасуна
26.01.2008 26 янв. 2008 сб 23:55
Севилья
2
Осасуна
1
13.09.2007 13 сент. 2007 чт 22:00
Осасуна
0 : 0
Севилья
13.09.2007 13 сент. 2007 чт 22:00
Осасуна
0
Севилья
0

Новости

Основной вратарь Чехии весь год сидел без игр и сейчас покоряет Евро вообще без клуба
#Томаш Вацлик
3 часа назад
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Этот момент перевернул чемпионскую гонку в Примере. «Реал» радовался из-за пенальти, а получил его в свои ворота
#Реал
10 мая, 00:52
В Испании – уникальный финиш за чемпионство: четыре клуба, игры между собой, всего шесть очков разницы. Кто победит?
#Примера
07 мая, 20:17
Эмери вышел в пятый финал Лиги Европы. С каждой из команд – в первый полноценный сезон
#Унаи Эмери
07 мая, 01:45
Игроки «Севильи» отпраздновали выход в ЛЧ и ушли в раздевалку. Судья их вернул – надо доиграть еще минуту
#Севилья
25 апреля, 22:56
«Севилью» от поражения спас вратарь на последней минуте матча: пошел в чужую штрафную – и забил
#Яссин Буну
21 марта, 09:30
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
# Новости матча
«Реал» сыграл вничью с «Севильей». Сравнял счет на 94-й минуте, но остался на втором месте в таблице
09 мая, 23:55
Фернандо набрал шесть результативных действий в сезоне. «Севилья» не проигрывает матчи с его голами и пасами
09 мая, 23:50
Прогноз на матч «Реал» – «Севилья», 9 мая 2021 года. Прогноз и ставка на игру Примеры
09 мая, 14:13
Где смотреть матч «Реал» – «Севилья», 9 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Примеры
09 мая, 14:00
«Барселона» лидирует в Примере по потерянным очкам. «Атлетико» опять проиграл
26 апреля, 00:18
«Аякс» и «Севилья» выступили против Суперлиги
19 апреля, 23:05
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
«Барселона» разгромила «Севилью» в ответном полуфинале Кубка Испании
04 марта, 01:31