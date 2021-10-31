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Севилья VS Осасуна
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Севилья - Осасуна: 31 октября 2021 смотреть онлайн
Севилья
Севилья
-:-
Севилья - Осасуна: 31 октября 2021 смотреть онлайн
Осасуна
Памплона
Примера, 12 тур
Примера,
12 тур
Испания
31 окт. 2021, -:- МСК
31.10.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
4
Рекик
Карим Рекик
12
Кунде
Жюль Кунде
17
Видаль
Алейш Видаль
5
Окампос
Лукас Окампос
6
Гудель
Неманья Гудель
8
Хордан
Хоан Хордан
22
Васкес
Франко Васкес
7
Сусо
Сусо
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
-
31
Диас
Хави Диас
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
2
Наньон
Йорис Наньон
-
16
Навас
Хесус Навас
-
10
Ракитич
Иван Ракитич
-
25
Фернандо
Фернандо
-
24
Гомес
Алехандро Гомес
-
21
Торрес
Оливер Торрес
-
14
Родригес
Оскар Родригес
-
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Осасуна
мин
25
Перес
Хуан Перес
39
Санчес
Мануэль Санчес
4
Гарсия
Унаи Гарсия
5
Гарсия
Давид Гарсия
2
Видаль
Игнасио Видаль
6
Ойер
Ойер
24
Торро
Лукас Торро
21
Перес
Иньиго Перес
10
Торрес
Роберто Торрес
11
Барха
Энрике Барха
19
Гальего
Энрик Гальего
Запасные
26
Альварес
Иньяки Альварес
-
1
Эррера
Серхио Эррера
-
12
Ронкалья
Факундо Ронкалья
-
15
Рамальо
Хонас Рамальо
-
3
Крус
Хуан Крус
-
8
Брашанац
Дарко Брашанац
-
27
Монкайола
Хон Монкайола
-
28
Мартинес
Хави Мартинес
-
7
Джони
Джони
-
17
Будимир
Анте Будимир
-
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Прошлые матчи
22.02.2021
22 февр. 2021
пн
23:00
Осасуна
0 : 2
Севилья
22.02.2021
22 февр. 2021
пн
23:00
Осасуна
0
Севилья
2
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
20:30
Севилья
1 : 0
Осасуна
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
20:30
Севилья
1
Осасуна
0
01.03.2020
01 марта 2020
вс
14:00
Севилья
3 : 2
Осасуна
01.03.2020
01 марта 2020
вс
14:00
Севилья
3
Осасуна
2
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
23:00
Осасуна
1 : 1
Севилья
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
23:00
Осасуна
1
Севилья
1
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
Севилья
5 : 0
Осасуна
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
Севилья
5
Осасуна
0
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
14:00
Осасуна
3 : 4
Севилья
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
14:00
Осасуна
3
Севилья
4
23.03.2014
23 марта 2014
вс
14:00
Осасуна
1 : 2
Севилья
23.03.2014
23 марта 2014
вс
14:00
Осасуна
1
Севилья
2
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
14:00
Севилья
2 : 1
Осасуна
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
14:00
Севилья
2
Осасуна
1
26.05.2013
26 мая 2013
вс
21:00
Осасуна
2 : 1
Севилья
26.05.2013
26 мая 2013
вс
21:00
Осасуна
2
Севилья
1
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
-:-
Севилья
1 : 0
Осасуна
06.01.2013
06 янв. 2013
вс
-:-
Севилья
1
Осасуна
0
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
-:-
Севилья
2 : 0
Осасуна
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
-:-
Севилья
2
Осасуна
0
20.09.2011
20 сент. 2011
вт
21:00
Осасуна
0 : 0
Севилья
20.09.2011
20 сент. 2011
вт
21:00
Осасуна
0
Севилья
0
11.05.2011
11 мая 2011
ср
22:55
Осасуна
3 : 2
Севилья
11.05.2011
11 мая 2011
ср
22:55
Осасуна
3
Севилья
2
02.01.2011
02 янв. 2011
вс
22:00
Севилья
1 : 0
Осасуна
02.01.2011
02 янв. 2011
вс
22:00
Севилья
1
Осасуна
0
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
21:00
Севилья
1 : 0
Осасуна
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
21:00
Севилья
1
Осасуна
0
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
21:00
Осасуна
0 : 2
Севилья
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
21:00
Осасуна
0
Севилья
2
16.05.2009
16 мая 2009
сб
21:00
Осасуна
0 : 0
Севилья
16.05.2009
16 мая 2009
сб
21:00
Осасуна
0
Севилья
0
04.01.2009
04 янв. 2009
вс
21:00
Севилья
1 : 1
Осасуна
04.01.2009
04 янв. 2009
вс
21:00
Севилья
1
Осасуна
1
26.01.2008
26 янв. 2008
сб
23:55
Севилья
2 : 1
Осасуна
26.01.2008
26 янв. 2008
сб
23:55
Севилья
2
Осасуна
1
13.09.2007
13 сент. 2007
чт
22:00
Осасуна
0 : 0
Севилья
13.09.2007
13 сент. 2007
чт
22:00
Осасуна
0
Севилья
0
Новости
Основной вратарь Чехии весь год сидел без игр и сейчас покоряет Евро вообще без клуба
#Томаш Вацлик
3 часа назад
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Этот момент перевернул чемпионскую гонку в Примере. «Реал» радовался из-за пенальти, а получил его в свои ворота
#Реал
10 мая, 00:52
В Испании – уникальный финиш за чемпионство: четыре клуба, игры между собой, всего шесть очков разницы. Кто победит?
#Примера
07 мая, 20:17
Эмери вышел в пятый финал Лиги Европы. С каждой из команд – в первый полноценный сезон
#Унаи Эмери
07 мая, 01:45
Игроки «Севильи» отпраздновали выход в ЛЧ и ушли в раздевалку. Судья их вернул – надо доиграть еще минуту
#Севилья
25 апреля, 22:56
«Севилью» от поражения спас вратарь на последней минуте матча: пошел в чужую штрафную – и забил
#Яссин Буну
21 марта, 09:30
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
#
Новости матча
«Реал» сыграл вничью с «Севильей». Сравнял счет на 94-й минуте, но остался на втором месте в таблице
09 мая, 23:55
Фернандо набрал шесть результативных действий в сезоне. «Севилья» не проигрывает матчи с его голами и пасами
09 мая, 23:50
Прогноз на матч «Реал» – «Севилья», 9 мая 2021 года. Прогноз и ставка на игру Примеры
09 мая, 14:13
Где смотреть матч «Реал» – «Севилья», 9 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Примеры
09 мая, 14:00
«Барселона» лидирует в Примере по потерянным очкам. «Атлетико» опять проиграл
26 апреля, 00:18
«Аякс» и «Севилья» выступили против Суперлиги
19 апреля, 23:05
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
«Барселона» разгромила «Севилью» в ответном полуфинале Кубка Испании
04 марта, 01:31