Матч завершен
Севилья
Севилья
Бен-Йеддер 53
1:0
Матч завершен
Лион
Лион
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
27 сент. 2016, 21:45 МСК
27.09.2016, 21:45 МСК
вторник
Бас Нейхейс
Бас Нейхейс
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
20
Витоло
Витоло
90
1
Серхио Рико
Серхио Рико
90
21
Пареха
Николас Пареха
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
3
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
90
24
Меркадо
Габриэль Меркадо
87
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
10
Насри
Самир Насри
90
12
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
53'
53'
82
22
Васкес
Франко Васкес
59
9
Вьетто
Лусиано Вьетто
90
Запасные
25
Сиригу
Сальваторе Сиригу
5
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
8
Иборра
Висенте Иборра
17
Сарабия
Пабло Сарабия
19
Гансо
Гансо
14
Кийотаке
Хироши Кийотаке
4
Краневиттер
Матиас Краневиттер
Лион
мин
3
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
15
Морель
Жереми Морель
90
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
70
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
14
Дардер
Серхи Дардер
90
18
Фекир
Набиль Фекир
70
8
Толиссо
Корентен Толиссо
90
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
23
Гаспар
Жорди Гаспар
79
27
Корне
Максвел Корне
90
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
5
Дьякаби
Муктар Дьякаби
28
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
12
Ферри
Джордан Ферри
11
Геззаль
Рашид Геззаль
29
Тусар
Люка Тусар
26
Калулу
Альдо Калулу