Матч завершен
Севилья
Севилья
Сарабия 25
Корреа 62
2:1
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Варди 73
Лига чемпионов, 1/8 финала

Лига чемпионов,

1/8 финала
22 февр. 2017, 22:45 МСК
22.02.2017, 22:45 МСК
среда
Клеман Турпен
Клеман Турпен
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
10
Насри
Самир Насри
90
1
Серхио Рико
Серхио Рико
90
23
Рами
Адиль Рами
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
3
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
90
45
Лангле
Клеман Лангле
55
17
Сарабия
Пабло Сарабия
25'
25'
90
20
Витоло
Витоло
90
11
Корреа
Хоакин Корреа
62'
62'
63
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
16
Йоветич
Стеван Йоветич
90
Запасные
13
Сорья
Давид Сорья
6
Карришу
Даниэль Карришу
8
Иборра
Висенте Иборра
4
Краневиттер
Матиас Краневиттер
12
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
22
Васкес
Франко Васкес
9
Вьетто
Лусиано Вьетто
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
90
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
28
Фукс
Кристиан Фукс
90
6
Хут
Роберт Хут
90
5
Морган
Уэс Морган
90
17
Симпсон
Дэнни Симпсон
90
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
88
26
Марез
Рияд Марез
90
25
Ндиди
Онини Ндиди
90
7
Муса
Ахмед Муса
58
9
Варди
Джейми Варди
73'
73'
90
Запасные
21
Цилер
Рон-Роберт Цилер
29
Беналуан
Йоан Беналуан
3
Чилвел
Бен Чилвел
10
Кинг
Энди Кинг
13
Амарти
Даниэль Амарти
22
Грей
Демарай Грей
20
Оказаки
Синджи Оказаки