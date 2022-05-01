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Севилья VS Кадис
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Севилья - Кадис: 01 мая 2022 смотреть онлайн
Севилья
Севилья
-:-
Севилья - Кадис: 01 мая 2022 смотреть онлайн
Кадис
Кадис
Примера, 34 тур
Примера,
34 тур
Испания
1 мая 2022, -:- МСК
1.05.2022, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Травмы
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Предварительный состав
Подробнее
Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
4
Рекик
Карим Рекик
12
Кунде
Жюль Кунде
17
Видаль
Алейш Видаль
5
Окампос
Лукас Окампос
6
Гудель
Неманья Гудель
8
Хордан
Хоан Хордан
22
Васкес
Франко Васкес
7
Сусо
Сусо
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
-
31
Диас
Хави Диас
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
2
Наньон
Йорис Наньон
-
16
Навас
Хесус Навас
-
10
Ракитич
Иван Ракитич
-
25
Фернандо
Фернандо
-
24
Гомес
Алехандро Гомес
-
21
Торрес
Оливер Торрес
-
14
Родригес
Оскар Родригес
-
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Кадис
мин
13
Жиль
Давид Жиль
19
Алкала
Педро Алкала
3
Фали
Фали
15
Акапо
Карлос Акапо
20
Карселен
Исаак Карселен
20
Карселен
Исаак Карселен
10
Переа
Альберто Переа
6
Хосе Мари
Хосе Мари
2
Йонссон
Йенс Йонссон
17
Фернандес
Аугусто Фернандес
18
Негредо
Альваро Негредо
Запасные
1
Ледесма
Херемьяс Ледесма
-
26
Флере
Хуан Флере
-
4
Мауро
Маркос Мауро
-
37
Мартин
Алекс Мартин
-
24
Малбашич
Филип Малбашич
-
5
Гарридо
Хон Гарридо
-
11
Помбо
Хорхе Помбо
-
25
Искьердо
Хайро Искьердо
-
38
Бастида
Альваро Бастида
-
12
Шапоньич
Иван Шапоньич
-
29
Диарра
Мамади Диарра
-
31
Карраско
Кике Карраско
-
Главный тренер
Альваро Сервера
Прошлые матчи
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:15
Севилья
3 : 0
Кадис
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:15
Севилья
3
Кадис
0
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:30
Кадис
1 : 3
Севилья
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:30
Кадис
1
Севилья
3
11.01.2018
11 янв. 2018
чт
21:30
Севилья
2 : 1
Кадис
11.01.2018
11 янв. 2018
чт
21:30
Севилья
2
Кадис
1
03.01.2018
03 янв. 2018
ср
23:00
Кадис
0 : 2
Севилья
03.01.2018
03 янв. 2018
ср
23:00
Кадис
0
Севилья
2
Новости
Основной вратарь Чехии весь год сидел без игр и сейчас покоряет Евро вообще без клуба
#Томаш Вацлик
3 часа назад
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Этот момент перевернул чемпионскую гонку в Примере. «Реал» радовался из-за пенальти, а получил его в свои ворота
#Реал
10 мая, 00:52
В Испании – уникальный финиш за чемпионство: четыре клуба, игры между собой, всего шесть очков разницы. Кто победит?
#Примера
07 мая, 20:17
Эмери вышел в пятый финал Лиги Европы. С каждой из команд – в первый полноценный сезон
#Унаи Эмери
07 мая, 01:45
Игроки «Севильи» отпраздновали выход в ЛЧ и ушли в раздевалку. Судья их вернул – надо доиграть еще минуту
#Севилья
25 апреля, 22:56
Капитан «Валенсии» увел команду с поля из-за расизма. Они доиграли матч из-за угрозы снятия очков – но судьи это отрицают
#Муктар Диакаби
05 апреля, 16:05
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
#
Новости матча
«Реал» сыграл вничью с «Севильей». Сравнял счет на 94-й минуте, но остался на втором месте в таблице
09 мая, 23:55
Фернандо набрал шесть результативных действий в сезоне. «Севилья» не проигрывает матчи с его голами и пасами
09 мая, 23:50
Прогноз на матч «Реал» – «Севилья», 9 мая 2021 года. Прогноз и ставка на игру Примеры
09 мая, 14:13
Где смотреть матч «Реал» – «Севилья», 9 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Примеры
09 мая, 14:00
«Барселона» лидирует в Примере по потерянным очкам. «Атлетико» опять проиграл
26 апреля, 00:18
«Аякс» и «Севилья» выступили против Суперлиги
19 апреля, 23:05
Примера не нашла доказательств проявления расизма со стороны футболиста «Кадиса» в адрес Диакаби из «Валенсии»
09 апреля, 15:23
«Валенсия» ушла с поля из-за расизма в матче Примеры. Команду вернул пострадавший игрок
04 апреля, 20:54