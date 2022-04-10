Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Томаш Вацлик
Артем Дзюба
Лионель Месси
Кристиан Эриксен
Николо Барелла
Юрий Жирков
Игорь Акинфеев
Гранит Джака
Антонио Рюдигер
Россия
Бельгия
Испания
Украина
Италия
Нидерланды
Дания
Португалия
Франция
Англия
Уэльс
Спартак
Ювентус
Челси
Манчестер Сити
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Ливерпуль
Барселона
ПСЖ
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Евро-2020
Станислав Черчесов
Россия
Роберто Манчини
Криштиану Роналду
Бельгия
Испания
Андрей Шевченко
Украина
РПЛ
Неймар
Италия
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
Примера
Севилья VS Гранада
Поделиться:
Севилья - Гранада: 10 апреля 2022 смотреть онлайн
Севилья
Севилья
-:-
Севилья - Гранада: 10 апреля 2022 смотреть онлайн
Гранада
Гранада
Примера, 31 тур
Примера,
31 тур
Испания
10 апр. 2022, -:- МСК
10.04.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Севилья
мин
1
Вацлик
Томаш Вацлик
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
4
Рекик
Карим Рекик
12
Кунде
Жюль Кунде
17
Видаль
Алейш Видаль
5
Окампос
Лукас Окампос
6
Гудель
Неманья Гудель
8
Хордан
Хоан Хордан
22
Васкес
Франко Васкес
7
Сусо
Сусо
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
-
31
Диас
Хави Диас
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
2
Наньон
Йорис Наньон
-
16
Навас
Хесус Навас
-
10
Ракитич
Иван Ракитич
-
25
Фернандо
Фернандо
-
24
Гомес
Алехандро Гомес
-
21
Торрес
Оливер Торрес
-
14
Родригес
Оскар Родригес
-
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Гранада
мин
13
Эскандель
Аарон Эскандель
20
Вальехо
Хесус Вальехо
6
Санчес
Херман Санчес
2
Фулкье
Димитри Фулкье
28
Санчес
Пепе Санчес
8
Брайс
Ян Брайс
14
Вико
Феде Вико
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
26
Соро
Альберто Соро
23
Молина
Хорхе Молина
7
Суарес
Луис Суарес
Запасные
1
Силва
Руй Силва
-
31
Фабрега
Арнау Фабрега
-
18
Марин
Адриан Марин
-
16
Диас
Виктор Диас
-
3
Перес
Нехуэн Перес
-
12
Кина
Домингуш Кина
-
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
-
11
Мачис
Дарвин Мачис
-
36
Juan Ignacio Brunet Bordin
Juan Ignacio Brunet Bordin
-
Главный тренер
Диего Мартинес
Прошлые матчи
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
19:30
Севилья
2 : 1
Гранада
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
19:30
Севилья
2
Гранада
1
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
14:00
Гранада
1 : 0
Севилья
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
14:00
Гранада
1
Севилья
0
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
23:00
Севилья
2 : 0
Гранада
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
23:00
Севилья
2
Гранада
0
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
21:00
Гранада
0 : 1
Севилья
23.08.2019
23 авг. 2019
пт
21:00
Гранада
0
Севилья
1
21.04.2017
21 апр. 2017
пт
22:00
Севилья
2 : 0
Гранада
21.04.2017
21 апр. 2017
пт
22:00
Севилья
2
Гранада
0
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
15:00
Гранада
2 : 1
Севилья
03.12.2016
03 дек. 2016
сб
15:00
Гранада
2
Севилья
1
08.05.2016
08 мая 2016
вс
18:00
Севилья
1 : 4
Гранада
08.05.2016
08 мая 2016
вс
18:00
Севилья
1
Гранада
4
03.01.2016
03 янв. 2016
вс
18:00
Гранада
2 : 1
Севилья
03.01.2016
03 янв. 2016
вс
18:00
Гранада
2
Севилья
1
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
18:00
Гранада
1 : 1
Севилья
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
18:00
Гранада
1
Севилья
1
14.01.2015
14 янв. 2015
ср
23:59
Севилья
4 : 0
Гранада
14.01.2015
14 янв. 2015
ср
23:59
Севилья
4
Гранада
0
08.01.2015
08 янв. 2015
чт
22:00
Гранада
1 : 2
Севилья
08.01.2015
08 янв. 2015
чт
22:00
Гранада
1
Севилья
2
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
19:00
Севилья
5 : 1
Гранада
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
19:00
Севилья
5
Гранада
1
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
20:00
Севилья
4 : 0
Гранада
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
20:00
Севилья
4
Гранада
0
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
19:00
Гранада
1 : 2
Севилья
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
19:00
Гранада
1
Севилья
2
28.01.2013
28 янв. 2013
пн
23:30
Севилья
3 : 0
Гранада
28.01.2013
28 янв. 2013
пн
23:30
Севилья
3
Гранада
0
26.08.2012
26 авг. 2012
вс
22:00
Гранада
1 : 1
Севилья
26.08.2012
26 авг. 2012
вс
22:00
Гранада
1
Севилья
1
26.03.2012
26 марта 2012
пн
22:00
Гранада
0 : 3
Севилья
26.03.2012
26 марта 2012
пн
22:00
Гранада
0
Севилья
3
31.10.2011
31 окт. 2011
пн
22:59
Севилья
1 : 2
Гранада
31.10.2011
31 окт. 2011
пн
22:59
Севилья
1
Гранада
2
Новости
Основной вратарь Чехии весь год сидел без игр и сейчас покоряет Евро вообще без клуба
#Томаш Вацлик
3 часа назад
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Этот момент перевернул чемпионскую гонку в Примере. «Реал» радовался из-за пенальти, а получил его в свои ворота
#Реал
10 мая, 00:52
В Испании – уникальный финиш за чемпионство: четыре клуба, игры между собой, всего шесть очков разницы. Кто победит?
#Примера
07 мая, 20:17
Эмери вышел в пятый финал Лиги Европы. С каждой из команд – в первый полноценный сезон
#Унаи Эмери
07 мая, 01:45
Игроки «Севильи» отпраздновали выход в ЛЧ и ушли в раздевалку. Судья их вернул – надо доиграть еще минуту
#Севилья
25 апреля, 22:56
«Севилью» от поражения спас вратарь на последней минуте матча: пошел в чужую штрафную – и забил
#Яссин Буну
21 марта, 09:30
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
#
Новости матча
«Реал» сыграл вничью с «Севильей». Сравнял счет на 94-й минуте, но остался на втором месте в таблице
09 мая, 23:55
Фернандо набрал шесть результативных действий в сезоне. «Севилья» не проигрывает матчи с его голами и пасами
09 мая, 23:50
Прогноз на матч «Реал» – «Севилья», 9 мая 2021 года. Прогноз и ставка на игру Примеры
09 мая, 14:13
Где смотреть матч «Реал» – «Севилья», 9 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Примеры
09 мая, 14:00
«Барселона» лидирует в Примере по потерянным очкам. «Атлетико» опять проиграл
26 апреля, 00:18
«Аякс» и «Севилья» выступили против Суперлиги
19 апреля, 23:05
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
«Барселона» разгромила «Севилью» в ответном полуфинале Кубка Испании
04 марта, 01:31