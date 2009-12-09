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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
1:0
Матч завершен
Рейнджерс
Глазго
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
9 дек. 2009, 22:45 МСК
9.12.2009, 22:45 МСК
среда
Бертран Лайек
Бертран Лайек
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Драгутинович
Ивица Драгутинович
90
0
Кала
Кала
90
0
Конко
Абдулай Конко
90
0
Капель
Диего Капель
90
0
Ромарик
Ромарик
74
0
Зокора
Дидье Зокора
90
0
Ренато
Ренато
90
0
Навас
Хесус Навас
81
0
Кануте
Фредерик Кануте
60
Запасные
0
Варас
Хави Варас
0
Душер
Альдо Душер
0
Лоло
Лоло
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
0
Коне
Аруна Коне
0
Негредо
Альваро Негредо
0
Перотти
Диего Перотти
Рейнджерс
мин
0
МакГрегор
Аллан МакГрегор
90
0
Папач
Саша Папач
90
0
Уэйр
Дэвид Уэйр
90
0
Бугерра
Маджид Бугерра
90
0
Уиттакер
Стивен Уиттакер
90
0
Смит
Стивен Смит
85
0
Томсон
Кевин Томсон
90
0
МакКаллох
Ли МакКаллох
90
0
Дэвис
Стивен Дэвис
90
0
Бисли
ДаМаркус Бисли
46
0
Миллер
Кенни Миллер
46
Запасные
0
Александер
Нил Александер
0
Уилсон
Данни Уилсон
0
Флек
Джон Флек
0
Ново
Начо Ново
0
Лафферти
Кайл Лафферти
0
Литтл
Эндрю Литтл
0
Лой
Рори Лой