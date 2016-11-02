Матч завершен
Севилья
Севилья
Вьетто 31
Эскудеро 66
Н'Зонзи 80
Бен-Йеддер 87
4:0
Матч завершен
Динамо
Загреб
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
2 нояб. 2016, 22:45 МСК
2.11.2016, 22:45 МСК
среда
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
4
Краневиттер
Матиас Краневиттер
90
1
Серхио Рико
Серхио Рико
90
23
Рами
Адиль Рами
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
66'
66'
90
3
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
90
24
Меркадо
Габриэль Меркадо
90
20
Витоло
Витоло
75
19
Гансо
Гансо
75
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
80'
80'
90
22
Васкес
Франко Васкес
60
9
Вьетто
Лусиано Вьетто
31'
31'
90
Запасные
25
Сиригу
Сальваторе Сиригу
6
Карришу
Даниэль Карришу
8
Иборра
Висенте Иборра
17
Сарабия
Пабло Сарабия
14
Кийотаке
Хироши Кийотаке
11
Корреа
Хоакин Корреа
12
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
87'
Динамо
мин
40
Ливакович
Доминик Ливакович
90
23
Шильденфельд
Гордон Шильденфельд
90
22
Сигали
Леонардо Сигали
90
26
Бенкович
Филип Бенкович
90
24
Чорич
Анте Чорич
53
10
Машаду
Паулу Машаду
60
19
Пиварич
Йосип Пиварич
90
37
Стоянович
Петар Стоянович
90
18
Павичич
Домагой Павичич
90
2
Судани
Эль-Арби Судани
45
11
Фернандес
Жуниор Фернандес
90
Запасные
98
Шемпер
Адриан Шемпер
77
Мэцел
Александру Мэцел
55
Перич
Дино Перич
14
Гояк
Амер Гояк
7
Шитум
Марио Шитум
9
Энрикес
Анджело Энрикес
15
Ходжич
Армин Ходжич