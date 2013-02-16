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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Ракитич 6
Медель 27
Медель 40
3:1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Кондогбиа 32
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
15 февр. 2013, 23:30 МСК
15.02.2013, 23:30 МСК
пятница
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
0
Бету
Бету
90
0
Морено
Альберто Морено
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Коке
Коке
46
0
Ракитич
Иван Ракитич
6'
6'
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
71
0
Медель
Гари Медель
27'
40'
27', 40'
90
0
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
32'
32'
79
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
90
Запасные
0
Хулиан
Хулиан
0
Наварро
Фернандо Наварро
0
Ботиа
Альберто Ботиа
0
Эрвас
Хави Эрвас
0
Стеванович
Мирослав Стеванович
0
Ману
Ману
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Силвиу
Силвиу
90
0
Эвалдо
Эвалдо
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Кака
Кака
90
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
66
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
57
0
Гама
Бруно Гама
90
0
Рики
Рики
76
0
Пицци
Пицци
90
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Айосе
Айосе
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Домингес
Хуан Домингес
0
Саломау
Диого Саломау
0
Оливейра
Нельсон Оливейра