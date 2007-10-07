Матч завершен
Севилья
Севилья
0:1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 7 тур

Примера,

7 тур

Испания
7 окт. 2007, 18:00 МСК
7.10.2007, 18:00 МСК
воскресенье
Составы