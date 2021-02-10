Матч завершен
Севилья
Севилья
Кунде 25
Ракитич 85
2:0
-:-
Матч завершен
Барселона
Барселона
Кубок Испании, 1/2 финала

Кубок Испании,

1/2 финала

Испания
10 февр. 2021, 23:00 МСК
10.02.2021, 23:00 МСК
среда
Cтадион Рамон Санчес Писхуан
Рамон Санчес Писхуан
Севилья
События
Составы
Севилья
мин
13
Буну
Яссин Буну
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
69
12
Кунде
Жюль Кунде
25'
25'
90
20
Карлос
Диего Карлос
90
10
Ракитич
Иван Ракитич
85'
85'
90
25
Фернандо
Фернандо
90
24
Гомес
Алехандро Гомес
69
7
Сусо
Сусо
82
17
Видаль
Алейш Видаль
90
8
Хордан
Хоан Хордан
80
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
69
Запасные
1
Вацлик
Томаш Вацлик
3
Гомес
Серхи Гомес
4
Рекик
Карим Рекик
2
Наньон
Йорис Наньон
21
Торрес
Оливер Торрес
6
Гудель
Неманья Гудель
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
22
Васкес
Франко Васкес
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
18
Альба
Жорди Альба
90
23
Умтити
Самуэль Умтити
90
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
90
28
Мингеса
Оскар Мингеса
90
5
Бускетс
Серхио Бускетс
90
21
де Йонг
Френки де Йонг
90
10
Месси
Лионель Месси
90
7
Гризманн
Антуан Гризманн
90
11
Дембеле
Усман Дембеле
90
16
Педри
Педри
85
Запасные
13
Нето
Нето
26
Пенья
Иньяки Пенья
15
Лангле
Клеман Лангле
30
Кольядо
Алекс Кольядо
12
Пуч
Рики Пуч
19
Фернандес
Матеус Фернандес
27
Мориба
Илаш Мориба
17
Тринкау
Тринкау
29
де ла Фуэнте
Конрад де ла Фуэнте