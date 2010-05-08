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Севилья VS Барселона
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Севилья - Барселона: 08 мая 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Севилья
Севилья
2:3
Севилья - Барселона: 08 мая 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Барселона
Барселона
Примера, 37 тур
Примера,
37 тур
Испания
8 мая 2010, 22:00 МСК
8.05.2010, 22:00 МСК
суббота
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Севилья
мин
13
Буну
Яссин Буну
4
Рекик
Карим Рекик
12
Кунде
Жюль Кунде
20
Карлос
Диего Карлос
16
Навас
Хесус Навас
21
Торрес
Оливер Торрес
6
Гудель
Неманья Гудель
8
Хордан
Хоан Хордан
7
Сусо
Сусо
24
Гомес
Алехандро Гомес
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Запасные
1
Вацлик
Томаш Вацлик
-
31
Диас
Хави Диас
-
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
2
Наньон
Йорис Наньон
-
19
Акунья
Маркос Акунья
-
10
Ракитич
Иван Ракитич
-
14
Родригес
Оскар Родригес
-
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
22
Васкес
Франко Васкес
-
5
Окампос
Лукас Окампос
-
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
Барселона
мин
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
18
Альба
Жорди Альба
15
Лангле
Клеман Лангле
28
Мингеса
Оскар Мингеса
2
Дест
Серджино Дест
5
Бускетс
Серхио Бускетс
21
де Йонг
Френки де Йонг
16
Педри
Педри
11
Дембеле
Усман Дембеле
10
Месси
Лионель Месси
7
Гризманн
Антуан Гризманн
Запасные
13
Нето
Нето
-
36
Тенас
Арнау Тенас
-
23
Умтити
Самуэль Умтити
-
24
Фирпо
Хуниор Фирпо
-
4
Араухо
Рональд Араухо
-
8
Пьянич
Миралем Пьянич
-
12
Пуч
Рики Пуч
-
19
Фернандес
Матеус Фернандес
-
27
Мориба
Илаш Мориба
-
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
-
17
Тринкау
Тринкау
-
События
Матч окончен 2:3
Прошлые матчи
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
Барселона
3 : 0
Севилья
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
Барселона
3
Севилья
0
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
18:15
Севилья
0 : 2
Барселона
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
18:15
Севилья
0
Барселона
2
10.02.2021
10 февр. 2021
ср
23:00
Севилья
2 : 0
Барселона
10.02.2021
10 февр. 2021
ср
23:00
Севилья
2
Барселона
0
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
22:00
Барселона
1 : 1
Севилья
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
22:00
Барселона
1
Севилья
1
19.06.2020
19 июня 2020
пт
23:00
Севилья
0 : 0
Барселона
19.06.2020
19 июня 2020
пт
23:00
Севилья
0
Барселона
0
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
22:00
Барселона
4 : 0
Севилья
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
22:00
Барселона
4
Севилья
0
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
18:15
Севилья
2 : 4
Барселона
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
18:15
Севилья
2
Барселона
4
30.01.2019
30 янв. 2019
ср
23:30
Барселона
6 : 1
Севилья
30.01.2019
30 янв. 2019
ср
23:30
Барселона
6
Севилья
1
23.01.2019
23 янв. 2019
ср
23:30
Севилья
2 : 0
Барселона
23.01.2019
23 янв. 2019
ср
23:30
Севилья
2
Барселона
0
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
21:45
Барселона
4 : 2
Севилья
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
21:45
Барселона
4
Севилья
2
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
22:30
Барселона
5 : 0
Севилья
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
22:30
Барселона
5
Севилья
0
31.03.2018
31 марта 2018
сб
21:45
Севилья
2 : 2
Барселона
31.03.2018
31 марта 2018
сб
21:45
Севилья
2
Барселона
2
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
22:45
Барселона
2 : 1
Севилья
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
22:45
Барселона
2
Севилья
1
05.04.2017
05 апр. 2017
ср
20:30
Барселона
3 : 0
Севилья
05.04.2017
05 апр. 2017
ср
20:30
Барселона
3
Севилья
0
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
22:45
Севилья
1 : 2
Барселона
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
22:45
Севилья
1
Барселона
2
22.05.2016
22 мая 2016
вс
22:30
Барселона
2 : 0
Севилья
22.05.2016
22 мая 2016
вс
22:30
Барселона
2
Севилья
0
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
22:30
Барселона
2 : 1
Севилья
28.02.2016
28 февр. 2016
вс
22:30
Барселона
2
Севилья
1
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
17:00
Севилья
2 : 1
Барселона
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
17:00
Севилья
2
Барселона
1
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
21:00
Севилья
2 : 2
Барселона
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
21:00
Севилья
2
Барселона
2
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
22:00
Барселона
5 : 1
Севилья
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
22:00
Барселона
5
Севилья
1
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Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
22 марта, 15:58
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🚀 Что за нереальная красота от Месси – грохнул издали без шансов для Наваса. А потом не забил ему пенальти
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#Жоан Лапорта
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«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. «ПСЖ» – в 1/4
11 марта, 00:53
Месси впервые в сезоне забил не с пенальти. А потом – не реализовал пенальти
11 марта, 00:02
Прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:52
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Барселона»
10 марта, 16:49
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
Неймар не сыграет с «Барселоной» в ответной игре. Это его пятый пропуск матча 1/8 финала ЛЧ после перехода в «ПСЖ»
09 марта, 14:00