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Севилья VS Атлетик
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Севилья - Атлетик: 28 февраля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Севилья
Севилья
0:0
Севилья - Атлетик: 28 февраля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
28 февр. 2010, 21:00 МСК
28.02.2010, 21:00 МСК
воскресенье
Сесар Муньес Фернандес
Сесар Муньес Фернандес
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Севилья
мин
13
Буну
Яссин Буну
4
Рекик
Карим Рекик
12
Кунде
Жюль Кунде
20
Карлос
Диего Карлос
16
Навас
Хесус Навас
21
Торрес
Оливер Торрес
6
Гудель
Неманья Гудель
8
Хордан
Хоан Хордан
7
Сусо
Сусо
24
Гомес
Алехандро Гомес
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
Запасные
1
Вацлик
Томаш Вацлик
-
31
Диас
Хави Диас
-
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
-
3
Гомес
Серхи Гомес
-
2
Наньон
Йорис Наньон
-
19
Акунья
Маркос Акунья
-
10
Ракитич
Иван Ракитич
-
14
Родригес
Оскар Родригес
-
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
-
22
Васкес
Франко Васкес
-
5
Окампос
Лукас Окампос
-
11
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
Атлетик
мин
1
Симон
Унаи Симон
17
Бершиче
Юри Бершиче
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
5
Альварес
Ерай Альварес
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
12
Беренгер
Алекс Беренгер
6
Весга
Микель Весга
8
Лопес
Унаи Лопес
10
Муньяин
Икер Муньяин
22
Гарсия
Рауль Гарсия
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
Запасные
13
Эскьета
Хокин Эскьета
-
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
-
21
Капа
Андер Капа
-
15
Леке
Иньиго Леке
-
3
Нуньес
Унаи Нуньес
-
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
-
16
Сансет
Ойан Сансет
-
27
Венцедор
Унаи Венцедор
-
19
Саррага
Ойер Саррага
-
7
Гомес
Ибаи Гомес
-
20
Вильялибре
Асьер Вильялибре
-
2
Морсильо
Хон Морсильо
-
События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
18:15
Атлетик
2 : 1
Севилья
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
18:15
Атлетик
2
Севилья
1
09.07.2020
09 июля 2020
чт
23:00
Атлетик
1 : 2
Севилья
09.07.2020
09 июля 2020
чт
23:00
Атлетик
1
Севилья
2
03.01.2020
03 янв. 2020
пт
23:00
Севилья
1 : 1
Атлетик
03.01.2020
03 янв. 2020
пт
23:00
Севилья
1
Атлетик
1
18.05.2019
18 мая 2019
сб
17:15
Севилья
2 : 0
Атлетик
18.05.2019
18 мая 2019
сб
17:15
Севилья
2
Атлетик
0
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
22:30
Севилья
0 : 1
Атлетик
16.01.2019
16 янв. 2019
ср
22:30
Севилья
0
Атлетик
1
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
18:15
Атлетик
2 : 0
Севилья
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
18:15
Атлетик
2
Севилья
0
10.01.2019
10 янв. 2019
чт
21:30
Атлетик
1 : 3
Севилья
10.01.2019
10 янв. 2019
чт
21:30
Атлетик
1
Севилья
3
03.03.2018
03 марта 2018
сб
18:15
Севилья
2 : 0
Атлетик
03.03.2018
03 марта 2018
сб
18:15
Севилья
2
Атлетик
0
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Атлетик
1 : 0
Севилья
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Атлетик
1
Севилья
0
02.03.2017
02 марта 2017
чт
23:30
Севилья
1 : 0
Атлетик
02.03.2017
02 марта 2017
чт
23:30
Севилья
1
Атлетик
0
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
19:30
Атлетик
3 : 1
Севилья
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
19:30
Атлетик
3
Севилья
1
14.05.2016
14 мая 2016
сб
20:30
Атлетик
3 : 1
Севилья
14.05.2016
14 мая 2016
сб
20:30
Атлетик
3
Севилья
1
14.04.2016
14 апр. 2016
чт
22:05
Севилья
1(5) : 2(4)
Атлетик
14.04.2016
14 апр. 2016
чт
22:05
Севилья
1(5)
Атлетик
2(4)
07.04.2016
07 апр. 2016
чт
22:05
Атлетик
1 : 2
Севилья
07.04.2016
07 апр. 2016
чт
22:05
Атлетик
1
Севилья
2
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
20:15
Севилья
2 : 0
Атлетик
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
20:15
Севилья
2
Атлетик
0
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
17:00
Севилья
2 : 0
Атлетик
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
17:00
Севилья
2
Атлетик
0
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
14:00
Атлетик
1 : 0
Севилья
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
14:00
Атлетик
1
Севилья
0
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
20:00
Атлетик
3 : 1
Севилья
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
20:00
Атлетик
3
Севилья
1
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
21:00
Севилья
1 : 1
Атлетик
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
21:00
Севилья
1
Атлетик
1
08.04.2013
08 апр. 2013
пн
22:59
Севилья
2 : 1
Атлетик
08.04.2013
08 апр. 2013
пн
22:59
Севилья
2
Атлетик
1
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