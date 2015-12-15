Севилья - Логронес: 15 декабря 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Севилья
Севилья
2:0
Первый матч 3:0

Севилья - Логронес: 15 декабря 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Логронес
Логронес
Кубок Испании, 1/16 финала

Кубок Испании,

1/16 финала

Испания
15 дек. 2015, 23:00 МСК
15.12.2015, 23:00 МСК
вторник
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Предварительный состав

Севилья
мин
16
Навас
Хесус Навас
10
Банега
Эвер Банега
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
14
Сусо
Сусо
1
Вацлик
Томаш Вацлик
86
Гудель
Неманья Гудель
5
Окампос
Лукас Окампос
24
Хордан
Хоан Хордан
4
Кунде
Жюль Кунде
3
Карлос
Диего Карлос
23
Регилон
Серхио Регилон
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
-
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
-
20
Гомес
Серхи Гомес
-
24
Нолито
Нолито
-
22
Васкес
Франко Васкес
-
19
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

15.12.2015 15 дек. 2015 вт 23:00
Севилья
2 : 0
Логронес
15.12.2015 15 дек. 2015 вт 23:00
Севилья
2
Логронес
0
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 23:00
Логронес
0 : 3
Севилья
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 23:00
Логронес
0
Севилья
3

Новости

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«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
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#Краснодар
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«Барселона» разгромила «Севилью» в ответном полуфинале Кубка Испании
04 марта, 01:31
«Барселона» победила «Севилью». 15 матчей подряд не проигрывают в Примере, выиграли 9 из 10 последних
27 февраля, 21:00
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:09
«Боруссия» Д обыграла «Севилью» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Холанд оформил дубль
18 февраля, 00:52
Холанд стал первым игроком в истории ЛЧ, который забил 18 голов в первых 13 матчах
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