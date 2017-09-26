Матч завершен
Севилья
Севилья
Бен-Йеддер 27
Бен-Йеддер 38
Бен-Йеддер 83
3:0
Матч завершен
Марибор
Марибор
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
26 сент. 2017, 21:45 МСК
26.09.2017, 21:45 МСК
вторник
Составы
Севилья
мин
1
Серхио Рико
Серхио Рико
90
2
Корчиа
Себастьен Корчиа
90
21
Пареха
Николас Пареха
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
5
Лангле
Клеман Лангле
90
10
Банега
Эвер Банега
90
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
11
Корреа
Хоакин Корреа
90
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
27'
38'
83'
27', 38'
83'
90
24
Нолито
Нолито
90
22
Васкес
Франко Васкес
90
Запасные
13
Сорья
Давид Сорья
25
Меркадо
Габриэль Меркадо
16
Навас
Хесус Навас
17
Сарабия
Пабло Сарабия
19
Гансо
Гансо
14
Писсаро
Гидо Писсаро
20
Муриэль
Луис Муриэль
Марибор
мин
28
Вилер
Митя Вилер
90
22
Милец
Мартин Милец
90
39
Богар
Дамьян Богар
90
6
Пихлер
Алекс Пихлер
90
7
Ахмеди
Валон Ахмеди
90
8
Кабха
Марван Кабха
90