Матч завершен
Северная Македония
2:1
Матч завершен
Косово
Чемпионат Европы, 1/2 финала

Чемпионат Европы,

1/2 финала
8 окт. 2020, 21:45 МСК
8.10.2020, 21:45 МСК
четверг
Данни Маккели
Данни Маккели
Главный Судья
События
Составы