Матч завершен
Северная Ирландия
Шкриньяр 88
1:2
Матч завершен
Словакия
Куцка 17
Дуриш 110
Чемпионат Европы, Финал

Чемпионат Европы,

Финал
12 нояб. 2020, 22:45 МСК
12.11.2020, 22:45 МСК
четверг
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
События
Составы
Северная Ирландия
мин
1
Пикок-Фаррел
Бэйли Пикок-Фаррел
90
5
Эванс
Джонни Эванс
90
20
Кэткарт
Крэйг Кэткарт
99
17
МакНэйр
Патрик МакНэйр
104
3
Льюис
Джамаль Льюис
90
8
Дэвис
Стивен Дэвис
90
7
МакГинн
Нилл МакГинн
77
6
Сэйвилл
Джордж Сэйвилл
65
14
Даллас
Стюарт Даллас
90
21
Магеннис
Джош Магеннис
77
11
Вашингтон
Конор Вашингтон
66
Запасные
1
МакГоверн
Майкл МакГоверн
2
МакЛафлин
Конор МакЛафлин
22
Фланаган
Том Фланаган
18
Смит
Майкл Смит
4
Баллард
Даниэл Баллард
3
Фергюсон
Шейн Фергюсон
15
Томпсон
Джордан Томпсон
10
Лафферти
Кайл Лафферти
9
Бойс
Лиам Бойс
18
Уит
Гэвин Уит
Словакия
мин
12
Родак
Марек Родак
90
15
Губочан
Томаш Губочан
90
2
Пекарик
Петер Пекарик
90
5
Шатка
Любомир Шатка
90
14
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
88'
88'
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
106
19
Куцка
Юрай Куцка
17'
17'
90
20
Мак
Роберт Мак
65
22
Лоботка
Станислав Лоботка
65
8
Дуда
Ондрей Дуда
85
10
Русняк
Альберт Русняк
118
Запасные
15
Гьембер
Норберт Гьембер
16
Мазань
Роберт Мазань
5
Вальент
Мартин Вальент
13
Грошовски
Патрик Грошовски
6
Грегуш
Ян Грегуш
21
Дуриш
Михал Дуриш
110'
18
Мраз
Самуэль Мраз
11
Шафранко
Павол Шафранко