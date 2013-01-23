Серкль Атлетик - Брест: 23 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Серкль Атлетик
Бастия
1:3

Серкль Атлетик - Брест: 23 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Брест
Брест
Кубок Франции, 1/16 финала

Кубок Франции,

1/16 финала

Франция
23 янв. 2013, 21:30 МСК
23.01.2013, 21:30 МСК
среда
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Брест
мин
1
Ларсоннер
Готье Ларсоннер
18
Перро
Ромен Перро
3
Брассье
Лилиан Брассье
5
Шардонне
Брендан Шардонне
22
Фоссюрье
Жюльен Фоссюрье
6
Лукас
Жеан Лукас
7
Белькебла
Харис Белькебла
21
Февр
Ромен Февр
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
15
Мунье
Стив Мунье
14
Кардона
Ирвин Кардона
Запасные
16
Сибуа
Себастьен Сибуа
-
24
Бааль
Людовик Бааль
-
2
Дюверн
Жан-Кевин Дюверн
-
26
ле Дуарон
Жереми ле Дуарон
-
8
Ласн
Поль Ласн
-
12
Филиппото
Ромен Филиппото
-
17
Мбок
Янга Мбок
-
29
Фадига
Бандиугу Фадига
-
9
Онора
Франк Онора
-

События

Матч окончен 1:3

Прошлые матчи

23.01.2013 23 янв. 2013 ср 21:30
Серкль Атлетик
1 : 3
Брест
23.01.2013 23 янв. 2013 ср 21:30
Серкль Атлетик
1
Брест
3

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