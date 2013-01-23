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Евро-2020
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Кубок Франции
Серкль Атлетик VS Брест
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Серкль Атлетик - Брест: 23 января 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Серкль Атлетик
Бастия
1:3
Серкль Атлетик - Брест: 23 января 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Брест
Брест
Кубок Франции, 1/16 финала
Кубок Франции,
1/16 финала
Франция
23 янв. 2013, 21:30 МСК
23.01.2013, 21:30 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Брест
мин
1
Ларсоннер
Готье Ларсоннер
18
Перро
Ромен Перро
3
Брассье
Лилиан Брассье
5
Шардонне
Брендан Шардонне
22
Фоссюрье
Жюльен Фоссюрье
6
Лукас
Жеан Лукас
7
Белькебла
Харис Белькебла
21
Февр
Ромен Февр
10
Шарбонье
Гойтен Шарбонье
15
Мунье
Стив Мунье
14
Кардона
Ирвин Кардона
Запасные
16
Сибуа
Себастьен Сибуа
-
24
Бааль
Людовик Бааль
-
2
Дюверн
Жан-Кевин Дюверн
-
26
ле Дуарон
Жереми ле Дуарон
-
8
Ласн
Поль Ласн
-
12
Филиппото
Ромен Филиппото
-
17
Мбок
Янга Мбок
-
29
Фадига
Бандиугу Фадига
-
9
Онора
Франк Онора
-
События
Матч окончен 1:3
Прошлые матчи
23.01.2013
23 янв. 2013
ср
21:30
Серкль Атлетик
1 : 3
Брест
23.01.2013
23 янв. 2013
ср
21:30
Серкль Атлетик
1
Брест
3
Новости
Вратари «Бреста» – загадка. Один обводил в штрафной и привез гол, другой раньше пропускал с углового
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#Себастьян Сибуа
20 февраля, 00:37
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#Неймар
23 ноября 2019, 14:26
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
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Новости матча
Головин отдал две голевые передачи в матче с «Брестом». У него 10 очков за 11 матчей в Лиге 1
28 февраля, 17:10