Матч завершен
Сербия
Йович 90
1:1
( 4 : 5)
Матч завершен
Шотландия
Кристи 52
Чемпионат Европы, Финал

Чемпионат Европы,

Финал
12 нояб. 2020, 22:45 МСК
12.11.2020, 22:45 МСК
четверг
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
События
Составы
Сербия
мин
-
Миливойевич
Лука Миливойевич
90
12
Райкович
Предраг Райкович
90
4
Митрович
Стефан Митрович
108
18
Миленкович
Никола Миленкович
90
10
Тадич
Душан Тадич
90
8
Гудель
Неманья Гудель
90
17
Костич
Филип Костич
59
20
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
70
6
Максимович
Неманья Максимович
70
16
Лукич
Саша Лукич
90
13
Лазович
Дарко Лазович
90
9
Митрович
Александар Митрович
90
Запасные
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
23
Роков
Эмил Роков
4
Коларов
Александар Коларов
3
Младенович
Филип Младенович
5
Спайич
Урош Спайич
18
Катай
Александар Катай
5
Груйич
Марко Груйич
19
Ристич
Михайло Ристич
14
Гачинович
Мият Гачинович
7
Радоньич
Неманья Радоньич
19
Йович
Лука Йович
90'
15
Влахович
Душан Влахович
Шотландия
мин
1
Маршалл
Дэвид Маршалл
90
-
Гриффитс
Ли Гриффитс
90
3
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
22
О'Доннелл
Стивен О'Доннелл
116
5
Галлахер
Деклан Галлахер
90
10
МакГрегор
Каллум МакГрегор
90
4
Джек
Райан Джек
90
23
Тирни
Киран Тирни
90
11
Кристи
Райан Кристи
52'
52'
87
8
МакГинн
Джон МакГинн
83
2
Мактоминей
Скотт Мактоминей
90
9
Дайкс
Линдон Дайкс
82
Запасные
12
МакЛафлин
Джон МакЛафлин
23
Консидайн
Эндрю Консидайн
16
Купер
Лиам Купер
13
Патерсон
Каллум Патерсон
6
Маккена
Скотт Маккена
18
Армстронг
Стюарт Армстронг
22
Палмер
Лайам Палмер
17
Бурк
Оливер Бурк
17
МакЛин
Кенни МакЛин
20
МакБарни
Оливер МакБарни