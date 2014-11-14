Матч завершен
Сербия
1:3
Матч завершен
Дания
Чемпионат Европы, 4 тур

Чемпионат Европы,

4 тур
14 нояб. 2014, 22:45 МСК
14.11.2014, 22:45 МСК
пятница
Чунейт Чакир
Чунейт Чакир
Главный Судья
Составы