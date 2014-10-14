Тех. поражение
Сербия
0:3
Тех. поражение
Албания
Чемпионат Европы, 3 тур

Чемпионат Европы,

3 тур
14 окт. 2014, 21:45 МСК
14.10.2014, 21:45 МСК
вторник
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы