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Лига 1
Сент-Этьен VS ПСЖ
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Сент-Этьен - ПСЖ: 18 апреля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
0:0
Сент-Этьен - ПСЖ: 18 апреля 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лига 1, 33 тур
Лига 1,
33 тур
Франция
18 апр. 2010, 22:00 МСК
18.04.2010, 22:00 МСК
воскресенье
Филипп Малиж
Филипп Малиж
Главный Судья
Составы
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Матч окончен 0:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
14:00
ПСЖ
3 : 2
Сент-Этьен
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
14:00
ПСЖ
3
Сент-Этьен
2
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Сент-Этьен
1 : 1
ПСЖ
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Сент-Этьен
1
ПСЖ
1
24.07.2020
24 июля 2020
пт
22:10
ПСЖ
1 : 0
Сент-Этьен
24.07.2020
24 июля 2020
пт
22:10
ПСЖ
1
Сент-Этьен
0
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
23:00
Сент-Этьен
0 : 4
ПСЖ
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
23:00
Сент-Этьен
0
ПСЖ
4
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
23:00
Сент-Этьен
0 : 1
ПСЖ
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
23:00
Сент-Этьен
0
ПСЖ
1
14.09.2018
14 сент. 2018
пт
21:45
ПСЖ
4 : 0
Сент-Этьен
14.09.2018
14 сент. 2018
пт
21:45
ПСЖ
4
Сент-Этьен
0
06.04.2018
06 апр. 2018
пт
21:45
Сент-Этьен
1 : 1
ПСЖ
06.04.2018
06 апр. 2018
пт
21:45
Сент-Этьен
1
ПСЖ
1
25.08.2017
25 авг. 2017
пт
21:45
ПСЖ
3 : 0
Сент-Этьен
25.08.2017
25 авг. 2017
пт
21:45
ПСЖ
3
Сент-Этьен
0
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
Сент-Этьен
0 : 5
ПСЖ
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
Сент-Этьен
0
ПСЖ
5
09.09.2016
09 сент. 2016
пт
21:45
ПСЖ
1 : 1
Сент-Этьен
09.09.2016
09 сент. 2016
пт
21:45
ПСЖ
1
Сент-Этьен
1
02.03.2016
02 марта 2016
ср
23:05
Сент-Этьен
1 : 3
ПСЖ
02.03.2016
02 марта 2016
ср
23:05
Сент-Этьен
1
ПСЖ
3
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
23:00
Сент-Этьен
0 : 2
ПСЖ
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
23:00
Сент-Этьен
0
ПСЖ
2
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
23:00
ПСЖ
4 : 1
Сент-Этьен
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
23:00
ПСЖ
4
Сент-Этьен
1
08.04.2015
08 апр. 2015
ср
22:00
ПСЖ
4 : 1
Сент-Этьен
08.04.2015
08 апр. 2015
ср
22:00
ПСЖ
4
Сент-Этьен
1
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
23:00
Сент-Этьен
0 : 1
ПСЖ
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
23:00
Сент-Этьен
0
ПСЖ
1
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
22:00
ПСЖ
5 : 0
Сент-Этьен
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
22:00
ПСЖ
5
Сент-Этьен
0
16.03.2014
16 марта 2014
вс
22:59
ПСЖ
2 : 0
Сент-Этьен
16.03.2014
16 марта 2014
вс
22:59
ПСЖ
2
Сент-Этьен
0
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
22:59
Сент-Этьен
2 : 2
ПСЖ
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
22:59
Сент-Этьен
2
ПСЖ
2
17.03.2013
17 марта 2013
вс
22:59
Сент-Этьен
2 : 2
ПСЖ
17.03.2013
17 марта 2013
вс
22:59
Сент-Этьен
2
ПСЖ
2
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
19:00
ПСЖ
1 : 2
Сент-Этьен
03.11.2012
03 нояб. 2012
сб
19:00
ПСЖ
1
Сент-Этьен
2
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